Una coppia è stata denunciata dalla Polizia di Stato per aver falsificato ricette mediche di un medico bresciano, con l’obiettivo di ottenere farmaci ansiolitici e anticonvulsivanti. Le autorità hanno scoperto che i farmaci erano stati usati come droga. La vicenda riguarda l’uso illecito di medicinali attraverso documenti falsificati. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’operazione.

Una coppia è stata denunciata dalla Polizia di Stato per aver falsificato ricette mediche al fine di ottenere farmaci ansiolitici e anticonvulsivanti. Gli agenti del Commissariato “Carmine” hanno individuato i due sospetti, una 42enne bresciana residente in provincia e un 34enne tunisino senza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Le chat criptate, i viaggi con la droga: chi è il corriere bresciano dei narcos albanesiIl sole non è ancora sorto quando in un paese ancora addormentato scatta il blitz della Squadra Mobile.

Una selezione di notizie su Le ricette con la firma falsa di un...

Temi più discussi: Le ricette con la firma falsa di un medico bresciano e i farmaci usati come droga; Ricette mediche false per comprare ansiolitici: due denunciati a Brescia; Chiara Barla, l’italiana che firma le bakery più desiderate di Copenaghen; Politecnico delle Arti ai Celestini, c’è la firma per la nuova sede.

Le ricette con la firma falsa di un medico bresciano e i farmaci usati come drogaUna coppia è stata denunciata dalla Polizia di Stato per aver falsificato ricette mediche al fine di ottenere farmaci ansiolitici e anticonvulsivanti. Gli agenti del Commissariato Carmine hanno ... bresciatoday.it

Infermiera ruba ricette in ospedale, in farmacia si accorgono della firma falsa del medico e i carabinieri trovano una scorta di antidepressivi nelle sua casaVITTORIO VENETO (TREVISO) - Le ricette rosse rubate dall'infermiera 58enne in ospedale e quelle prescrizioni di farmaci antidepressivi con le firme false del medico che non sono passate inosservate ... ilgazzettino.it

Ricette che Passione di Ornella Scofano - facebook.com facebook