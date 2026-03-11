Giovedì 12 marzo alle 18,30 si terrà all’auditorium “Serricchio” di palazzo Celestini un evento intitolato “Le ragioni del NO”. La discussione coinvolgerà diversi partecipanti che presenteranno le proprie motivazioni e opinioni sul tema. L’incontro è aperto al pubblico e si svolgerà nell’ambito di un appuntamento pubblico nella città di Manfredonia.

“Le ragioni del NO”, se ne parlerà giovedì 12 marzo alle ore 18,30 all’auditorium “Serricchio” di palazzo Celestini. Organizzato dal Comitato Provinciale per il NO nel referendum costituzionale “sulla Giustizia”, insieme con il comitato cittadino. Il comitato provinciale raccoglie numerose e diverse sigle e associazioni del territorio e promuove una comprensione dei motivi all’origine dei motivi che inducono a votare NO alla proposta di modifica della Costituzione così come emerge dalla riforma proposta dall’attuale Governo. Il giorno 12 saranno dunque relatori il presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia,... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

"Le ragioni del NO" a Manfredonia

