le peggio egemonie

Le discussioni sull’egemonia culturale continuano a divampare, anche quando si tratta di nomine come quella di Beatrice Venezi alla Fenice. Alcuni criticano la scelta, ma senza specificare i motivi precisi. La polemica si accende spesso senza un collegamento diretto tra le opinioni espresse e i fatti concreti. La questione si trascina tra accuse e difese, senza arrivare a una conclusione chiara.

E poi criticano la destra se nomina Beatrice Venezi alla Fenice. Ma cosa c'entra? C'entra, eccome. Perché alla fiera «Più libri più liberi», forte delle ultime due edizioni andate via lisce come l'olio di ricino (caso Caffo e Passaggio al Bosco), accanto a Giorgio Zanchini, ottimo organizzatore culturale che non ha bisogno di diminutio, hanno scelto di nominare un nuovo curatore. Paolo Di Paolo. Uno la cui voce su Wikipedia ha più pagine di quelle che lui ha letto in vita sua. La Venezi almeno raccoglie applausi nel mondo. Paolo Di Paolo giusto al Pigneto, quartiere ad alto share di Propagandalive. Paolo Di Paolo. Un formidabile arrampicatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

