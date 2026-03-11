Le parole di Bartolozzi danneggiano Meloni?

L'opposizione ha chiesto le dimissioni di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, dopo alcune dichiarazioni ritenute offensive. Il ministro si è detto imbarazzato, mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha definito la frase come “infelice”. La polemica riguarda le parole di Bartolozzi e il loro impatto sulla figura del ministro.

L'opposizione chiede le dimissioni di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio. Il ministro è comprensibilmente imbarazzato, e in molti dicono, a cominciare dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che è stata una frase "infelice".