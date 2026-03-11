Le nuove regole sul metano potrebbero tagliare quasi la metà delle importazioni di gas dell’UE

L’industria petrolifera e del gas europea ha espresso preoccupazione riguardo alle recenti norme sul metano, che potrebbero ridurre quasi del 50% le importazioni di gas nell’Unione Europea. Le nuove regolamentazioni sono state annunciate il 11 marzo 2026 e puntano a limitare le emissioni di metano, coinvolgendo direttamente le aziende del settore. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli operatori del mercato energetico.

Roma, 11 marzo 2026 – L’industria petrolifera e del gas europea lancia l’allarme: le nuove e severe regole dell’Unione europea volte a ridurre drasticamente le emissioni di metano dai combustibili fossili potrebbero avere un forte effetto controproducente, arrivando a interrompere le forniture di gas naturale e petrolio greggio già da gennaio 2027. Secondo quanto riferisce EUAlive, uno studio commissionato dalle associazioni industriali IOGP Europe e FuelsEurope, realizzato dai consulenti energetici di Wood Mackenzie e pubblicato il 9 marzo, traccia un quadro piuttosto allarmante. Avverte che fino al 43% delle importazioni di gas naturale... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

