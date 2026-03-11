Le nozze del sindaco le notizie degli altri | rispettando il lavoro di tutti si rispetta anche la professione

Il sindaco si è recentemente sposato, attirando l’attenzione locale. Nel frattempo, sono circolate notizie su altri eventi e personaggi pubblici, senza che vengano fatti commenti o approfondimenti. Si sottolinea l’importanza di rispettare il lavoro di tutti, mantenendo un approccio diretto e rispettoso nel trattare le notizie, senza ricorrere a giudizi o elementi di opinione.

Non serve scomodare la deontologia, l'etica professionale e la morale giornalistica. Tutte cose fondamentali per chi fa questa professione, ma evidentemente finite nel dimenticatoio. Parliamo però di rispetto del lavoro di chi scrive sul giornale, sia online che di carta, poco importa. Tutte le. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: “Stiamo progettando le nozze in Italia, sarà un grande matrimonio. La lista degli invitati è lunghissima, ha mille cugini”: Dove Cameron sulle nozze con Damiano David

Cogliate, urla e picchia tutti (anche il sindaco): arrestato e subito rilasciato. Per la gioia degli amministratori localiCogliate, 20 dicembre 2025 – Ha suscitato apprensione in mezzo paese, urlando frasi sconnesse, picchiando pugni sulle auto in transito e prendendo a...

Approfondimenti e contenuti su Le nozze del sindaco le notizie degli...

Temi più discussi: Fiori d'arancio in Comune: il sindaco Basso convolerà a nozze; Alessandro e Loris sposi, le nozze dei sindaci di Fratelli d’Italia e Lega; Prima unione civile tra sindaci gay, nozze a giugno tra il leghista e il primo cittadino FdI; Mario Calabresi sposa Silvia Nucini a Milano, celebra il sindaco Sala.

Il sindaco di Pordenone Alessandro Basso e le nozze gay con il «collega» di Carlino: «Da destra superiamo certi schemi della sinistra. Loris Bazzo ha due figli, si sono ...Due sindaci, un amore nato per caso e un matrimonio destinato a entrare nella storia. Il 27 giugno, nel Chiostro di San Francesco a Pordenone, Alessandro Basso, 48 anni, sindaco della città con ... corrieredelveneto.corriere.it

Alessandro e Loris sposi, le nozze dei sindaci di Fratelli d’Italia e LegaPORDENONE - Il primo matrimonio della storia italiana tra due sindaci omosessuali, sarà celebrato a Nordest e nelle file del centrodestra. Con il Friuli Venezia Giulia a fare quasi ... ilmattino.it

Bellissimo cara Uta! Ricambio con un particolare de Le nozze di Psiche di Burne-Jones,1895 @_die_Uta_ @dianadep1 @DavLucia @rita_mereu @Rebeka80721106 @PaolaToogoodxme @AnnaMar90949897 @AnnaCountessK @annamarylight @Valerio x.com

A Piacenza solo il 26% delle nozze nel 2025 si sono celebrate all'altare, a novembre zero matrimoni religiosi - facebook.com facebook