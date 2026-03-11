le news aperta la prevendita per la virtus bologna

La prevendita è aperta per la partita della Virtus Bologna, che si terrà domenica 22 marzo alle 19,30 al PalaBigi. La squadra campione d’Italia si prepara ad affrontare il derby della via Emilia contro un avversario locale. L'incontro rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, con i tifosi pronti a sostenere i loro beniamini nel match che si preannuncia intenso.

Il derby della via Emilia è (quasi) alle porte. I campioni d’Italia della Virtus Bologna arriveranno infatti al PalaBigi domenica 22 marzo alle 19,30 per una sfida che ha sempre un sapore molto speciale. Ieri sono iniziate le prevendite attraverso il circuito online Vivaticket (e nei punti vendita autorizzati) e allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini, aperto martedì, venerdì e sabato (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19) e straordinariamente anche oggi, dalle 16 alle 19, per la vendita dei tagliandi relativi al campionato, ma anche per la sfida di stasera di Fiba Europe Cup con l’Ucam Murcia. Restando al derby con la Virtus Bologna, sarà un’occasione speciale anche per Momo Diouf (foto) che tornerà per la prima volta con lo scudetto cucito sul petto in quel PalaBigi che lo ha visto ‘sbocciare’ cestisticamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

