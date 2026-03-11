Le Libere Donne | anticipazioni della seconda puntata del 17 marzo 2026

Martedì sera su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Le Libere Donne, la serie diretta da Michele Soavi. La produzione vede come protagonista Lino Guanciale nel ruolo dello psichiatra Mario Tobino, e la trasmissione è programmata per il 17 marzo 2026. La serie viene trasmessa ogni settimana, con nuovi episodi in prima visione.

Ogni martedì sera, Rai 1 propone Le Libere Donne, la nuova serie diretta da Michele Soavi, con Lino Guanciale nel ruolo dello psichiatra Mario Tobino. La storia segue la vita di Tobino in un ospedale psichiatrico, dove incontra Margherita, ricoverata e costretta a confrontarsi con abusi e violenze. La serie intreccia la vita dei pazienti con gli eventi storici della Seconda Guerra Mondiale, mostrando come la guerra e le persecuzioni naziste influiscano sulle vite di tutti i personaggi. Riassunto prima puntata. Prima puntata – 1×01. Lucca, 1942. Durante la vigilia di Natale, Margherita, giovane moglie dell’avvocato Filippo Lenzi, fugge da casa e si presenta ferita e nuda sul sagrato del Duomo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Le Libere Donne aspettano i telespettatori di Rai 1 ogni martedì sera per tre settimane.

Le anticipazioni della prossima puntata de Le libere donne in onda martedì 17 marzo.

La seconda puntata de Le libere donne, in onda martedì 17 marzo su Rai 1, promette quindi nuovi colpi di scena e momenti di forte tensione. La fiction con Lino Guanciale continua infatti a intrecciare ...

Lino Guanciale torna su Rai Uno con Le libere donne, la miniserie ispirata al romanzo di Mario Tobino che racconta la vita nel manicomio di Maggiano durante la guerra.

Le Libere Donne vince al debutto con 2,8 milioni di telespettatori e il 17,9% di share. Certamente l'atmosfera dell'epoca è molto pesante, ma la qualità del racconto è di alto livello. E Lino Guanciale è sempre al top

"Le libere donne" è una fiction ispirata al libro scritto dallo psichiatra che sfidò le regole repressive dei manicomi (durante la II Guerra Mondiale)