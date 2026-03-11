Una donna anziana si presenta presso il Comune per esprimere alcune lamentele. Il Sindaco, presente, decide di intervenire chiamando due agenti della polizia municipale. La donna viene accompagnata presso le pubbliche docce, dove prosegue la conversazione. L'episodio si conclude con l'assistenza fornita dalla amministrazione locale.

Una donna anziana va a lamentarsi in Comune. Il Sindaco chiama due agenti della polizia municipale e accompagna la signora, presso le pubbliche docce. La delega a custode giudiziaria. Essendo le docce chiuse dall’anno 1997, più volte qualcuno ha tentato di andar dentro a dormire. L’anziana percepirà euro 750 al mese più vitto e alloggio sopra le docce. Nato a Milano il 20 maggio 1961. Vero nome: Carlo Barcellesi. Diplomato terza media presso Camera del Lavoro di Milano nel 1985, corso serale a numero chiuso. Dopo il militare lavora come sguattero in un hotel. Nel 1987 arriva ultimo a “Riso in Italy”, concorso importante a Roma per giovani. Fa ricorso e vince. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le lamentele di una donna anziana al Comune

