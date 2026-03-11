Le guerre stanno condizionando il modo di viaggiare | quali sono le mete sicure e quelle a rischio
Le recenti tensioni in Medio Oriente e l'esplosione di una nuova guerra in Iran stanno influenzando i viaggi internazionali. La Farnesina ha emesso nuove indicazioni, mentre gli operatori del settore forniscono consigli pratici per chi deve spostarsi in quelle zone. Sono stati individuati alcuni punti di transito da preferire e altre destinazioni da evitare, con l’obiettivo di garantire sicurezza ai viaggiatori.
