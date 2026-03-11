Le criticità applicative del RENTRI nelle istituzioni scolastiche | Profili giuridici e organizzativi per dirigenti scolastici e DSGA

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con un decreto e coinvolge le istituzioni scolastiche. Il suo utilizzo presenta diverse criticità a livello applicativo, che interessano soprattutto i dirigenti scolastici e i DSGA. In questa analisi si esaminano i profili giuridici e organizzativi legati alla gestione del RENTRI nelle scuole.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in attuazione dell'art. 188-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale). Nelle istituzioni scolastiche la gestione dei rifiuti pericolosi non è un tema "solo tecnico": è un segmento della responsabilità amministrativa del dirigente.

Le visite ispettive nelle istituzioni scolastiche: guida normativa e operativa per Dirigenti scolastici e DSGA
La funzione tecnico-ispettiva costituisce una componente strutturale del sistema scolastico italiano e rappresenta uno degli strumenti attraverso cui...

Il RENTRI e gli adempimenti delle istituzioni scolastiche e la guida operativa e quadro normativo per i dirigenti scolastici
Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D.

