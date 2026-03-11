Lazio | l’agricoltura rimbalza con +200 imprese nel 2024

Nel Lazio e nella provincia di Latina, il settore agricolo sta attraversando una fase di cambiamenti significativi. Nel 2024, si registra un aumento di circa 200 imprese agricole nella regione, mentre il numero totale di aziende agricole si riduce. Nonostante questa contrazione, l’occupazione nel settore continua a espandersi, indicando un quadro di trasformazioni e mutamenti strutturali.

Il settore agricolo del Lazio e della provincia di Latina si trova oggi in una fase di profonda trasformazione strutturale, dove i dati statistici raccontano una storia complessa di contrazione numerica delle imprese ma di espansione occupazionale. Secondo le analisi presentate dal presidente nazionale di Confeuro, Andrea Tiso, il quadro regionale mostra segnali contrastanti che richiedono un'interpretazione attenta per distinguere tra declino apparente e vitalità reale. Mentre il numero totale delle aziende agricole ha subito una leggera flessione nel lungo periodo, l'occupazione dipendente registra una crescita significativa che colloca la regione tra le più dinamiche d'Italia.