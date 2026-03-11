Al consiglio regionale del Lazio, questa mattina, è stato firmato un protocollo di intesa tra il Difensore civico regionale e Anci Lazio. L’accordo mira a ridurre le distanze tra cittadini e pubblica amministrazione, coinvolgendo le due parti in un percorso di collaborazione. La firma è avvenuta nel corso di una riunione ufficiale, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - È stato siglato questa mattina al consiglio regionale del Lazio, il protocollo di intesa fra il difensore civico regionale e Anci Lazio, con l'obiettivo di ridurre le distanze fra cittadini e la pubblica amministrazione. Fra i presenti il presidente del consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, il sindaco di Rieti e presidente di Anci Lazio Daniele Sinibaldi, il Difensore civico della Regione Lazio e presidente del coordinamento nazionale dei Difensori civici Marino Fardelli: “I comuni sono il primo posto della democrazia, a cui i cittadini si rivolgono in primis per essere ascoltati. Con questo accordo rafforziamo questo ponte - spiega Fardelli - per costruire dialogo più diretto con comuni del Lazio, favorendo la difesa civica come strumento per tutti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lazio, al consiglio regionale siglato accordo Difensore civico-Anci

Articoli correlati

Valmontone, i ragazzi dell’IIS “Via Gramsci” incontrano il Difensore Civico del Lazio Dott. Marino FardelliL'Aula Magna dell’Istituto si è trasformata, in occasione della III Edizione del progetto "Il Difensore Civico tra i banchi di scuola", in un...

Ucraina, i familiari dei prigionieri di guerra al Consiglio regionale del Lazio: "Riportiamoli a casa"Mogli, madri, figlie e sorelle dei prigionieri di guerra ucraini ospiti del Consiglio regionale del Lazio.

Altri aggiornamenti su Lazio al consiglio regionale siglato...

Temi più discussi: LAZIO, APPROVATA LEGGE PER RICONOSCERE I DEBITI FUORI BILANCIO; Marozza ci riprova: si candida al consiglio regionale Fipav; Sanità Lazio, progetto Consiglio regionale e Asl Roma 1 per obesità severa e fragilità; Commissioni Agrarie e Regolamento Sismico, il punto dal Tavolo tecnico in Regione Lazio.

Salute: M5s Lazio, in Consiglio ok a proposta per aumentare copertura costi protesi acusticheIl Consiglio regionale del Lazio approva la copertura dei costi per le protesi acustiche digitali, migliorando l'accesso per i cittadini. romadailynews.it

Gender pay gap a Roma e nel Lazio fino al 22%: Applicare la legge regionale sulla parità salarialeLa consigliera Mattia presenta un'interrogazione in Regione: Applicare la legge sulla parità salariale, oggi definanziata e inattuata ... fanpage.it

Adrien Rabiot sarà squalificato per Lazio-Milan di domenica sera: l’importanza del francese Scopri tutto nel primo commento - facebook.com facebook

Lo spettacolo di Lazio-Milan è gratis Domenica, dalle 19.30, su #DAZN x.com