Lavoro quasi 4mila assunzioni a marzo tra Irpinia e Sannio | i dati Excelsior

Tempo di lettura: 4 minuti Sono 3.900 le assunzioni programmate dalle imprese delle province di Avellino e Benevento nel mese di marzo 2026. È quanto emerge dai dati del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che monitora periodicamente il fabbisogno occupazionale delle imprese italiane. Nel dettaglio, 2.100 ingressi riguardano la provincia di Avellino e 1.800 quella di Benevento. Complessivamente si tratta del 9% delle assunzioni previste in Campania, dove le imprese programmano nel mese di marzo circa 43.200 nuovi ingressi nel mercato del lavoro. Lo scenario appare ancora più ampio guardando al trimestre marzo-maggio 2026: in Irpinia e nel Sannio sono previste complessivamente 11. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

