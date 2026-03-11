Lavoro in Irpinia 2.100 assunzioni | i dati Excelsior

Nel mese di marzo 2026, le imprese delle province di Avellino e Benevento prevedono 3.900 assunzioni, secondo i dati del Sistema Informativo Excelsior. Tra queste, circa 2.100 sono destinate a lavoratori in Irpinia. Il report indica le previsioni delle aziende locali in termini di nuove assunzioni per il prossimo mese.

Sono 3.900 le assunzioni programmate dalle imprese delle province di Avellino e Benevento nel mese di marzo 2026, secondo i dati del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel dettaglio, 2.100 entrate riguardano la provincia di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Lavoro, quasi 4mila assunzioni a marzo tra Irpinia e Sannio: i dati Excelsior

Dati Excelsior gennaio 2026, quasi 12mila le assunzioni programmate fino a marzo in Irpinia e SannioLa Camera di Commercio Irpinia Sannio diffonde le previsioni occupazionali relative al trimestre gennaio–marzo 2026: nelle province di Avellino e...

Aggiornamenti e notizie su Lavoro in Irpinia 2 100 assunzioni i...

Discussioni sull' argomento Scuola, dai banchi all'impiego: primato al Sud con l'Its; Procura di Avellino, istituiti due gruppi di lavoro per criminalità ambientale e predatoria; MOBILITAZIONE CISL FP IRPINIA SANNIO PRESIDIO DAVANTI ALLA CLINICA GEPOS DI TELESE TERME PER IL RINNOVO DEL CCNL SANITÀ PRIVATA ARIS-AIOP; Violenza contro le donne, in Irpinia adottati 18 ammonimenti in un mese.

Scuola e lavoro, Projenia e Cyclopes incontrano gli studenti alla Camera di Commercio Irpinia-SannioQuesta mattina, presso la Camera di Commercio Irpinia Sannio, si è svolto l’incontro di formazione Skill Lab – Il mondo del lavoro si racconta dal vivo, promosso dalla stessa CCIAA nell’ambito delle ... ntr24.tv

Dite addio agli angoli di lavoro con lavello, piano cottura e frigorifero. Nelle cucine moderne risultano obsoleti e retrò. Ecco per quale motivo. - facebook.com facebook

Lavoro personalizzato per Bastoni, per lui si ragiona giorno dopo giorno per fargli smaltire la botta alla tibia rimediata nel contrasto con Adrien Rabiot. A parte anche Lautaro e Calha x.com