In un quartiere, i lavori per l'installazione della fibra ottica hanno provocato proteste tra i residenti, che hanno espresso il loro disagio con segni di rabbia. Le richieste di spiegazioni sono state numerose e accese, al punto che le forze dell’ordine sono state chiamate sul posto. Dopo un intervento, i carabinieri sono riusciti a calmare la situazione.

Richiesta di spiegazioni e proteste assai accentuate, tanto è vero che sono stati chiamati i carabinieri i quali, arrivati sul posto, sono riusciti a riportare la calma. Ma gli animi erano parecchio agitati. E’ accaduto lunedì pomeriggio in via Fratina, al confine tra Porcari e Capannori, ma sul territorio porcarese. Qui, secondo i residenti, durante alcuni lavori stradali sarebbero state.insudiciate e impolverate alcune vetture. E si sa che per l’italiano medio l’auto è sacra. Ci sono stati momenti di tensione quando gli abitanti si sono accorti che sulla carrozzeria dei veicoli che si trovavano parcheggiati in loco, ci fosse dello sporco e qualche piccolo graffio, forse derivato dagli scavi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori per la fibra in strada. Esplode la rabbia dei residenti. I carabinieri riportano la calma

