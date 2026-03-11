Lavori fermi al Cric di Cannavò Quartuccio chiede commissione assetto e territorio

Il consigliere comunale Filippo Quartuccio, appartenente a Casa Riformista Italia Viva, ha espresso preoccupazione riguardo all’interruzione dei lavori al Cric di Cannavò. Quartuccio ha chiesto che venga istituita una commissione dedicata all’assetto e al territorio per fare luce sulla situazione e verificare lo stato delle operazioni. La questione riguarda l’interruzione delle attività nel sito e la mancanza di avanzamenti recenti.

Lo stallo nei lavori del Cric di Cannavó è segnalato con preoccupazione dal consigliere comunale Filippo Quartuccio (Casa Riformista Italia Viva). “La comunità merita risposte e tempi certi - scrive in una nota Quartuccio - Si tratta di un’opera pubblica importante per il territorio e attesa da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Lavori fermi in via Capanne, Ferrero (FdI) chiede risposte alla Regione: "Chiarire i ritardi"Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero ha presentato un’interrogazione alla Giunta dell’Emilia?Romagna per richiedere...