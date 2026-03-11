Un cardinale di Washington ha affermato che l'attacco all'Iran non risponde ai criteri della guerra giusta. Le discussioni all’interno della Chiesa sul conflitto israelo-americano riflettono la confusione che caratterizza l’attuale scenario internazionale. Le dichiarazioni si inseriscono in un clima di incertezze e tensioni crescenti tra le parti coinvolte, mentre il dibattito si sviluppa senza compromessi né sfumature.

Mons. McElroy definisce "illegittima" l'operazione contro Teheran, ma implicitamente ammette che il bellum iustum non è affatto sepolto. Dipende da come viene applicato. Ma il concetto non era stato affossato da Papa Francesco con l’enciclica Fratelli tutti? "Sulla guerra in Ucraina il Papa sa di pagare un prezzo morale". Parla lo storico Daniele Menozzi Che la confusione regni sovrana in questi tempi liquidi (chissà cosa direbbe Zygmunt Bauman se fosse ancora tra noi), lo dimostrano le reazioni interne alla Chiesa sul conflitto israelo-americano scatenato contro l’Iran degli ayatollah. Ieri si dava conto dell’attacco frontale del cardinale Blase Cupich alle politiche belliche dell’Amministrazione, segnalando che la sua era una delle pochissime voci delle alte gerarchie a pronunciarsi esplicitamente sul tema. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "L'attacco all'Iran non risponde al criterio della guerra giusta", dice il cardinale di Washington

