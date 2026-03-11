Lascia il PD? Voci pesanti su un nome di primo piano

Da caffeinamagazine.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si diffondano voci riguardo a un possibile addio di un esponente di rilievo del Partito Democratico. Un movimento inatteso si sta verificando tra i parlamentari italiani, attirando l’attenzione dei media e alimentando speculazioni sul futuro del partito e sulle eventuali conseguenze politiche. La situazione sta generando discussioni e analisi tra osservatori e coinvolti.

Un movimento inatteso tra i banchi del Parlamento sta facendo discutere la politica italiana e potrebbe trasformarsi in un potenziale altro duro colpo per Elly Schlein. Nelle ultime ore, infatti, alcuni segnali arrivati dal Senato hanno acceso i riflettori su una possibile crepa interna al Partito democratico, alimentando voci sempre più insistenti su un possibile addio eccellente. >> È morto Giuliano Franzoni, l’annuncio doloroso Tutto nasce da quanto accaduto durante il dibattito sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni riguardo alla situazione in Iran e alle scelte di politica estera del governo. In quell’occasione, infatti, non tutti i senatori dem hanno seguito la stessa linea, e proprio questo dettaglio ha fatto emergere una frattura che potrebbe avere conseguenze politiche significative. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

“Lascia il PD”. Colpo durissimo per Elly Schlein, perde un nome pesanteIl cantiere politico romano si muove ancora, tra equilibri che cambiano e nuovi ingressi destinati a far discutere.

“Lascia il PD”. Colpo durissimo per Elly Schlein, perde un nome pesante: “Ha scelto Forza Italia”A Roma, nel pieno del fermento politico, arriva un passaggio che fa rumore e rimescola gli equilibri: Daniela Rondinelli cambia ancora casacca e...

How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights

Video How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights

Una selezione di notizie su Lascia il PD Voci pesanti su un nome di...

Temi più discussi: La spaccatura. Opposizioni a tre voci. Il Pd sta con M5s e Avs; Voci di donne: dialoghi ed esperienze alla Biblioteca Civica con le Donne Democratiche del Pd; Provinciali, il Pd lascia libertà di voto agli amministratori; Billi: Persona per bene e voto Sì. Il Pd: Sindaco di una sola parte.

lascia il pd vociCifarelli lascia il Pd: «Scelta difficile ma necessaria»Cifarelli annuncia l’addio ai Democratici dopo mesi di tensioni interne: resto uomo di sinistra, ma nel partito non c’è più spazio politico reale ... trmtv.it

Inchiesta Bari/ Mazzarano lascia Pd e non si candida a regionaliInchiesta Bari/ Mazzarano lascia Pd e non si candida a regionali Il suo nome fatto da Tarantini su presunte tangenti Roma, 20 mar. (Apcom) - Michele Mazzarano, candidato del Pd al consiglio regionale ... ecodibergamo.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.