L' architettura del brivido | Paolo Quilichini svela la musica dell' orrore a Senigallia

L'11 marzo 2026 a Senigallia, l'architetto e studioso di musica dell'orrore Paolo Quilichini ha presentato una mostra dedicata all'impatto emotivo delle colonne sonore nei film spaventosi. L'evento si è svolto presso il centro culturale locale, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori interessati alle connessioni tra suono, spazio e paura. Quilichini ha illustrato come le scelte musicali contribuiscano a creare atmosfere di tensione e suspense.

Senigallia (Ancona), 11 marzo 2026 – Cosa rende davvero terrificante una scena di tensione? Qual è il segreto dietro l'ansia che ci assale guardando un capolavoro del brivido? A queste domande risponderà domani (ore 16:30), il Maestro Paolo Quilichini durante un'attesa conferenza all'auditorium San Rocco di Senigallia. L'incontro, parte del ciclo "Il sapore della musica" coordinato da Simonetta Fraboni, promette un viaggio immersivo nei suoni dell'inquietudine. Pianista, compositore e docente di storia della musica applicata alle immagini presso il prestigioso Conservatorio G.B. Martini di Bologna, Quilichini analizzerà l'architettura sonora del cinema di tensione.