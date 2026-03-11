L'app per smettere con il porno ha rivelato le confessioni più intime dei suoi utenti | il caso Quittr

Un errore di configurazione nell’app Quittr, sviluppata per aiutare gli uomini a smettere con il porno, ha causato la divulgazione involontaria di dati personali di centinaia di migliaia di utenti. L’app, che raccoglie confessioni e informazioni intime, ha reso accessibili tali informazioni, creando un rischio per la privacy di chi aveva deciso di condividere le proprie esperienze. La vicenda riguarda un problema tecnico che ha compromesso la riservatezza di molti utenti.

A causa di un errore di configurazione, l'app Quittr, nata per aiutare i giovani uomini a liberarsi dalla dipendenza dal porno ha reso facilmente consultabili i dati di centinaia di migliaia di utenti. Tra le informazioni disponibili c'erano nomi, indirizzi e molte confessioni intime riguardanti la sfera sessuale, incluse le abitudini di autoerotismo e le sensazioni provate durante la visione di un video hard.