Lanvin Lite Curb | pelle vestibilità e prezzo di un’icona

Il marchio Lanvin presenta la nuova versione della scarpa Lite Curb, realizzata in pelle con una vestibilità studiata per il comfort. Il prodotto si distingue per il suo design semplice e pratico, pensato per un pubblico che cerca stile e funzionalità a un prezzo accessibile. La scarpa è disponibile in diverse taglie e colori, offrendo un’opzione versatile per vari outfit.

L'artigianalità della tomaia in pelle e il peso della suola. La scelta di utilizzare la pelle come materiale principale per la tomaia delle Lanvin Lite Curb non è casuale, ma riflette una tradizione sartoriale che pone l'accento sulla qualità tattile e sulla durata nel tempo. Nel mondo della moda di lusso, la pelle rappresenta lo standard aureo per le calzature, offrendo una resistenza superiore rispetto ai tessuti sintetici o alle reti traspiranti spesso utilizzate nelle sneaker sportive convenzionali.