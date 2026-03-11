Lanvin Blusa Dettaglio Metallico | Caratteristiche e difetti

Il tocco di Lanvin: raso, metallo e l'artigianalità dietro i 178€. L'analisi di questa blusa Lanvin rivela un approccio al lusso che va oltre la semplice estetica. Il tessuto principale è identificato come raso, una scelta classica che garantisce quella caduta fluida e quel riflesso setoso tipico dell'alta moda francese. La presenza del dettaglio metallico allo scollo non è solo un elemento decorativo, ma funge da punto focale che eleva il capo da un semplice indumento a un oggetto di design.