Lanciano sassi contro le auto | il folle gioco di tre 13enni sorpresi dai carabinieri in Brianza

Tre tredicenni sono stati sorpresi dai carabinieri a Usmate Velate mentre lanciavano sassi contro le auto in corsa. L'episodio si è verificato in Brianza, dopo alcune segnalazioni di residenti che avevano segnalato comportamenti sospetti. I ragazzi sono stati fermati durante un servizio di controllo e sono coinvolti in questa azione considerata pericolosa.

