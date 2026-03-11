Lanciano sassi contro le auto | il folle gioco di tre 13enni sorpresi dai carabinieri in Brianza

Tre tredicenni sono stati sorpresi dai carabinieri a Usmate Velate mentre lanciavano sassi contro le auto in corsa. L'episodio si è verificato in Brianza, dopo alcune segnalazioni di residenti che avevano segnalato comportamenti sospetti. I ragazzi sono stati fermati durante un servizio di controllo e sono coinvolti in questa azione considerata pericolosa.

Sassi contro le auto in corsa. L'ultima follia che in Brianza porta la firma di tre giovanissimi: tre tredicenni sorpresi dai carabinieri a Usmate Velate, durante un servizio di controllo scattato dopo le segnalazioni arrivate negli ultimi giorni.Lanciano sassi contro le autoI militari della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

