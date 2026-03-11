L’alleanza Usa-Europa non tornerà mai più come prima Ed è un bene Parla l’esperta

L’alleanza tra Stati Uniti e Europa sta attraversando una fase di cambiamento significativo dopo un anno di tensioni su difesa, commercio e tecnologia. L’esperta afferma che questa trasformazione potrebbe portare a un nuovo equilibrio nel rapporto, modificando anche il ruolo del continente europeo sulla scena internazionale. La relazione tra le due sponde dell’Atlantico si sta evolvendo, segnando una svolta rispetto al passato.

(Adnkronos) – L’alleanza transatlantica sta vivendo una trasformazione profonda. Dopo un anno di tensioni su difesa, commercio e tecnologia, il rapporto tra Stati Uniti ed Europa si trova oggi in una fase di riequilibrio che potrebbe ridefinire il ruolo del continente europeo nello scenario globale. Secondo Alina Polyakova, presidente e Ceo del Center for European Policy. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Leggi anche: La grande frattura: così Trump sta facendo saltare in aria l'alleanza tra Usa ed Europa | E a Davos slitta l'annuncio del piano per Kiev

La Nato non difende più l’Europa, finita l’alleanza con gli Usa: è ora di cominciare a emanciparsiLa Nato a guida americana ci difende o ci mette in pericolo? Che cosa aspettano gli europei a rivedere i rapporti con la Nato? A causa dell’articolo...

Travaglio nostradamus su Trump il pacifista #drelegantia #economiaitalia

Una selezione di notizie su L'alleanza Usa Europa non tornerà mai...

Temi più discussi: L’Europa, conflitto più vicino: gli Usa chiedono aiuto a difesa di Golfo e Giordania; Gli USA indeboliscono Russia, Cina e India. Ma l’UE non ha nulla da festeggiare; Guerra Iran, le posizioni dell'Italia e dei Paesi europei dopo gli attacchi Usa-Israele; La partecipazione dell'Europa alla guerra in Iran è una possibilità.

L'alleanza Usa-Europa non tornerà mai più come prima. Ed è un bene. Parla l'espertaL’alleanza transatlantica sta vivendo una trasformazione profonda. Dopo un anno di tensioni su difesa, commercio e tecnologia, il rapporto tra Stati Uniti ed Europa si trova oggi in una fase di ... adnkronos.com

L’Europa in aiuto di Cipro sotto tiro: basi, spionaggio, alleanze (e affari)Sui monti Troodos l’intelligence anglo-americana gestisce delle antenne così sensibili che riescono ad «ascoltare» fino nel cuore del Medio Oriente. Gli abitanti greci dell’isola divisa discutono la p ... corriere.it

Export del vino italiano in calo nel 2025: pesano i dazi Usa, ma l’Europa limita le perdite. - facebook.com facebook

Borsa: l'Europa in calo tra la guerra e l'inflazione Usa. Tensione sui titoli di Stato. Petrolio e gas in aumento #ANSA x.com