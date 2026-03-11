L’Alessandrini premia quattro ragazzi Nel nome del professore di Elettronica

L’Iis Alessandrini ha assegnato quattro borse di studio a studenti, in memoria del professore di Elettronica scomparso nel marzo 2021. La premiazione è avvenuta in occasione di un evento organizzato dall’istituto. La morte del docente è avvenuta durante una lezione in classe, a causa di un malore improvviso. La cerimonia ha voluto ricordare la figura di Massimo Conalbi.

Una borsa di studio per ricordare il professore di Elettronica Massimo Conalbi, scomparso nel marzo del 2021 a causa di un malore improvviso che lo aveva colto mentre stava svolgendo una lezione in classe, all’ Iis Alessandrini. A finanziarla sono i familiari del docente prematuramente scomparso a 61 anni, venti dei quali passati insegnando nella stessa scuola. Il sostegno è destinato agli studenti che hanno ottenuto la valutazione massima all’esame di maturità: quest’anno, nella ricorrenza dell’anniversario della scomparsa del docente, è stata attribuita a Luca Donà, Beatrice Lualdi e Laura Molina. Una menzione speciale è stata attribuita a Abdullah Hassanini, diplomato con una valutazione di 91, protagonista di un percorso in positivo che, partendo da una condizione difficile, lo ha portato a un miglioramento significativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

