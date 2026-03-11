L' affitto a Lecco non rende | esclusa Milano siamo la Cenerentola della Lombardia
A Lecco, l'affitto di un immobile rende circa il 5,5%, percentuale tra le più basse della Lombardia, esclusa Milano. Questa cifra rappresenta il ritorno annuo per chi investe in immobili nella zona, evidenziando una delle performance più deboli sul mercato regionale. La situazione si distingue rispetto ad altre aree della regione, dove i rendimenti sono generalmente più elevati.
Quanto rende l'affitto a Lecco per chi decide di fare un investimento in un immobile? Oscilla intorno al 5,5%, la percentuale più bassa in Lombardia a eccezione di Milano.A confermarlo è l'indagine condotta dall'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, secondo cui la città capoluogo con il rendimento più. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Articoli correlati
Lombardia: 50mila lavoratori in affitto, un esercito stabileLa Lombardia, motore economico nazionale che assorbe un terzo dell’intera amministrazione italiana, sta vivendo una trasformazione silenziosa ma...
Leggi anche: Mulini storici, la Lombardia li vuole salvare: Lecco spera