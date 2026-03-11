L' affitto a Lecco non rende | esclusa Milano siamo la Cenerentola della Lombardia
A Lecco, l’affitto di un immobile genera un rendimento intorno al 5,5%, risultato che rappresenta il valore più basso in Lombardia dopo Milano. La città si posiziona tra le zone con i ritorni più bassi per chi investe nel mercato immobiliare locale. Questi dati indicano che, escludendo Milano, Lecco si colloca tra le città con i rendimenti più contenuti in regione.
Quanto rende l'affitto a Lecco per chi decide di fare un investimento in un immobile? Oscilla intorno al 5,5%, la percentuale più bassa in Lombardia a eccezione di Milano.A confermarlo è l'indagine condotta dall'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, secondo cui la città capoluogo con il rendimento più. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Articoli correlati
Lombardia: 50mila lavoratori in affitto, un esercito stabileLa Lombardia, motore economico nazionale che assorbe un terzo dell’intera amministrazione italiana, sta vivendo una trasformazione silenziosa ma...