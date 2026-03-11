Ladro si ferisce mentre svaligia una casa | identificato grazie al Dna

A Gesualdo, in provincia di Avellino, un uomo di 35 anni è stato identificato come ladro dopo essersi ferito durante un tentativo di furto in una casa. Le forze dell'ordine hanno rintracciato il sospetto analizzando il DNA delle tracce di sangue lasciate sul luogo del crimine. L’individuo è stato arrestato e portato in questura.

