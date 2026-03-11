Laboratori teatrali per gli studenti di Napoli Est per scoprire Antigone e Roberto De Simone

A Napoli Est, tre scuole tra Barra e Ponticelli ospitano laboratori teatrali dedicati agli studenti, con l’obiettivo di esplorare il testo di Antigone e la tradizione popolare locale. Circa cento studenti partecipano a un percorso che combina teatro e cultura, inserendo queste tematiche nel percorso educativo e coinvolgendo giovani in attività pratiche e formative. Il progetto si chiama “Levante – Teatro ad Est”.

