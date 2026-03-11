L' abito come uno squarcio nel buio Da Balenciaga sfila il chiaroscuro

Durante la sfilata di Vuitton, si nota subito come il marchio utilizzi la moda per trasmettere un messaggio chiaro e deciso, senza nascondersi dietro a sfilate di solo stile. Le creazioni presentano un forte contrasto tra luci e ombre, come un’illustrazione visiva di temi più profondi. La collezione si distingue per l’uso di effetti chiaroscuro, che evidenziano la volontà di comunicare attraverso il design.

La prima cosa che noti durante la bellissima sfilata di Vuitton, è l'uso potere del marchio anche come messaggio e presa di posizione etica. Nicolas Ghesquière che da 13 anni disegna l'universo donna dello storico marchio francese, stavolta lancia un grido d'allarme per la natura minacciata dai drammatici effetti del cambiamento climatico. Le modelle sfilano quindi sulla passerella soprelevata su un immaginario prato di plastica verde ricostruito nella Cour Carrée del Louvre con la struggente colonna sonora del brano Looking for the rain di UNKLE. Molte indossano grandi cappelli compreso un enorme cesto di paglia rovesciata e quasi tutte sono vestite a strati, con quel tipo di cappotto senza maniche detto sleeveless oppure con grosse maniche di pelo innestate su giacche e paltò leggeri.

