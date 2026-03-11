Un giocatore entra improvvisamente nella storia dell’Nba superando il record di Bam Adebayo. È un atleta che si distingue per la sua difesa e per alcune buone prestazioni in attacco. La sua presenza sul campo diventa rapidamente un punto di riferimento per la squadra, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sua performance segna un momento importante nel campionato in corso.

Il centro dei Miami Heat ha realizzato la seconda miglior prestazione Nba di sempre: 83 punti, davanti a Kobe e dietro il solo Wilt Chamberlain. Ma rispetto alle imprese del passato, oggi lo sport lascia sempre più spazio allo show. Annacquando anche una notte storica Di colpo, Bam Adebayo irrompe negli annali dell’Nba. Un buon cestista, certo: ottimo difensore, discreto realizzatore. Eppure da stanotte siede fra due leggende come Wilt Chamberlain e Kobe Bryant. Possibile? Punti alla mano, sì: il centro 28enne dei Miami Heat, nella gara contro Washington, ne ha segnati la bellezza di 83. È la seconda miglior prestazione di sempre, davanti a Bryant contro Toronto – 81, gennaio 2006 – e alle spalle del solo inarrivabile centone siglato da Wilt nel ’62. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’abbaglio oltre il record di Bam Adebayo

Articoli correlati

Bam Adebayo nella storia NBA: 83 punti ai Wizards, superato il record di Kobe BryantNotte storica a Miami: Bam Adebayo supera gli 81 punti di Kobe Bryant e piazza la seconda miglior prestazione nella storia NBA.

Leggi anche: Nba: Bam Adebayo nella storia, record di punti contro Washington. Superato Kobe Bryant

Una raccolta di contenuti su Bam Adebayo

NBA, Bam Adebayo spacca la critica: il record con 83 punti, sorpassa Kobe ma per molti è stata una farsaNBA, il record di 83 punti segnati da Adebayo contro i Wizards ha riaperto l'atavica discussione sui record. La compiacenza di avversari e compagni nel mirino della critica ... sport.virgilio.it

Lo straordinario record di punti di Bam Adebayo in NBANe ha fatti 83 in una sola partita, superando gli 81 che fece Kobe Bryant (ma il primato di 100 punti resta a Wilt Chamberlain) ... ilpost.it