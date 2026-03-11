La voce del No riempie il Teatro Apollo | in tanti restano alla porta

Al Teatro Apollo di Lecce, la voce del No si fa sentire con forza, mentre molti rimangono fuori dalla sala. Alcuni non sono riusciti ad entrare, altri preferiscono attendere all’esterno, desiderosi di partecipare comunque alla manifestazione. La scena riflette un afflusso vario, con persone disposte a restare in piedi, a testimonianza di una presenza che si fa sentire anche senza entrare.

LECCE - C’è chi non è riuscito a entrare. C’è chi ha aspettato fuori, pur di essere comunque lì, in qualche modo parte di qualcosa. E c’è chi, pur non potendo esserci fisicamente, ha fatto sapere di stare da quella parte, come Cataldo Motta, già procuratore a Lecce, il cui messaggio letto dalla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria. Tutti i 700 posti del Teatro Apollo sono stati rapidamente occupati da cittadini, rappresentanti delle istituzioni e magistrati, mentre oltre 400 persone sono rimaste all’esterno in attesa di poter entrare. - facebook.com facebook