Il sistema PagoPa, utilizzato per i pagamenti comunali a Ancona, presenta ancora criticità che hanno portato a doppie registrazioni di pagamenti attraverso l’app. Ora si avviano le procedure di restituzione delle somme pagate in eccesso. La situazione riguarda residenti e non, coinvolgendo quindi un numero variabile di utenti che hanno effettuato pagamenti duplicati.

Doppio pagamento attraverso la App, ora scattano le restituzioni. Il sistema Pago Pa, per favorire i pagamenti comunali di Ancona da parte dei residenti e non solo, continua a dare dei problemi. Nel settembre scorso il Carlino aveva segnalato una serie di problematiche che avevano costretto l’amministrazione comunale, in particolare la polizia locale, a rifondere i soldi a quei cittadini che avevano involontariamente pagato due volte le somme dovute: tributi, multe, rette e così via. Ora la questione si è ripresentata e il disservizio, di natura assolutamente tecnica legata al funzionamento del sistema elettronico, potrebbe essere presto risolto in vista del nuovo bando di gara per migliorare il servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La "trappola" di PagoPa. Somme da restituire

