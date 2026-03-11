la terra trema a teheran

A Teheran, la popolazione trascorre un’altra notte sotto i bombardamenti intensi di Stati Uniti e Israele. L’amministrazione americana ha emesso diversi messaggi che risultano contraddittori, creando confusione tra i cittadini. La situazione si prolunga mentre i residenti cercano di affrontare l’ennesima fase di crisi nel loro territorio.

Iran 15.000 feriti, 87 strutture sanitarie distrutte o danneggiate. «Washington e Israele dovranno pentirsi delle loro azioni»

Mentre gli abitanti di Teheran vivono un'altra notte sotto i bombardamenti intensi di Stati Uniti e Israele, dall'amministrazione americana arriva un groviglio di messaggi contraddittori. La missione americana che doveva essere «fast and furious» si sta trasformando in un paradosso geopolitico, di fronte alla realtà di una potenziale lunga guerra regionale. MEDIA IRANIANI parlano di attacchi ai quartieri di Kamranieh, Narmak, Teheran Pars e alla zona commerciale di via Jomhuri.

L'arma di Teheran che più danni sta facendo e che più preoccupa Israele e Stati Uniti sono i droni. In particolare i velivoli "kamikaze" Shahed: facili da costruire, poco costosi e quindi utilizzabili in attacchi di massa per saturare i sistemi di difesa aerea nemici facebook

