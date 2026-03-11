La telenovela della montagna I sindaci vanno da Acquaroli | Nuova trattativa sui criteri

I sindaci delle zone montane hanno incontrato il presidente della regione per discutere sui criteri di ripartizione delle risorse del Fosmit. Durante l'incontro, hanno espresso la disponibilità a rinunciare a parte dei fondi, a patto di ottenere condizioni più favorevoli. La discussione si è concentrata sulla ripartizione delle risorse e sulle future modalità di confronto tra le parti.

"Rinunciamo alle risorse del Fosmit (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, ndr), purché ci riconoscano tutte le altre agevolazioni previste per i Comuni montani: formazione delle classi con il numero minimo di dieci alunni, incentivi per medici di base e pediatri, esenzione dall'Imu sui terreni agricoli, priorità sui bandi nazionali ed europei, bonus natalità. Sono agevolazioni che chiediamo a vantaggio delle nostre comunità". Così Maurizio Gambini, sindaco di Urbino (centrodestra), al termine dell'intensa giornata di ieri, trascorsa tra il Consiglio regionale e palazzo Raffaello. Gambini è il sindaco capofila della protesta dei ventinove Comuni marchigiani non più montani dall'entrata in vigore (il 19 febbraio del 2026) del Dpcm collegato alla nuova legge voluta dal ministro Roberto Calderoli.