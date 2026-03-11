La Tarantella di Montemarano entra a scuola e diventa esperienza viva

La Tarantella di Montemarano entra nelle scuole grazie a un progetto chiamato Tarantella Experience, che coinvolge studenti e il programma Erasmus. L’obiettivo è far conoscere in modo diretto e pratico questa tradizione popolare, offrendo un’esperienza vivida e coinvolgente. L’evento si svolgerà presso una scuola locale, dove si terranno incontri dedicati alla scoperta e alla pratica della danza tradizionale.

Tarantella Experience. La tradizione popolare entra a scuola e diventa esperienza viva.