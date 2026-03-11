La cartoleria Bellei, in attività da 200 anni, festeggia il suo anniversario, mentre Angelo, uno dei clienti storici, compie 90 anni. La città di Bologna si trova a vivere un momento di festa e ricordi, con le vetrine che espongono articoli di cancelleria e clienti che tornano a visitare il negozio. La città stessa ha subito cambiamenti nel corso degli anni, ma la cartoleria resta un punto di riferimento.

Bologna, 11 marzo 2026 – Un profumo di legno di matite appena temperate, di gomme da cancellare, di carta da quaderni. È l’atmosfera di altri tempi che si respira appena si entra nella bottega storica Cartoleria Bellei che, domani alle 18,30, compie 200 anni di attività. Un traguardo importante che, l’attuale proprietario Angelo Buganè, festeggerà assieme ai suoi 90 anni, che porta egregiamente. Sarà la festa di tutta la strada, via IV Novembre nel pieno centro storico, perché Angelo è molto stimato per la sua gradevolezza e simpatia, quella che oggi si chiama autentica ‘bolognesità’. Una storia, quella della cartoleria, che si identifica con la famiglia Bellei, con il fondatore Michele che la apre nel 1826 col nome di Cartoleria del Leone, per modificarlo dopo qualche mese in ‘Cartoleria Bellei ditta di Michele Bellei’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storica Cartoleria Bellei compie 200 anni, doppia festa per i 90 di Angelo. “Ma Bologna è cambiata”

Bologna, la resistenza della storica cartoleria Bellei: «Non vendiamo più, i clienti ci hanno detto di non mollare e puntiamo ai 200 anni»Mentre tra le vie del centro storico, sotto le Due Torri, sono sempre di più le vecchie botteghe che chiudono, non reggendo la competizione con le catene della grossa distribuzione «che hanno cambiato ... corrieredibologna.corriere.it

Cartoleria Bellei, tra stilografiche, biglietti retrò e puffi: Festa per i 200 anni, non chiudiamoBologna – Duecento anni e non sentirli. Per due motivi. Prima di tutto perché si festeggiano l’anno prossimo, poi perché dai pennini a inchiostro si è passati, con un ottimo senso di adattamento, agli ... bologna.repubblica.it