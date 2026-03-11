La star della musica internazionale è a Napoli e indossa la maglia azzurra | lo scatto sui social

La star della musica internazionale è arrivata a Napoli e ha condiviso alcune immagini sui social, indossando una maglia azzurra. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato diverse foto che mostrano alcuni scorci della città partenopea. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei fan e dei follower, che hanno commentato le immagini pubblicate. La cantante ha scelto di mostrare alcuni momenti del suo soggiorno nel capoluogo campano.

J Balvin è a Napoli. La star della musica internazionale ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale alcune immagini dalla città partenopea.In particolare lo scatto con la maglia numero 10 del Napoli ha fatto impazzire tanti fan campani dell'artista colombiano, che hanno apprezzato.