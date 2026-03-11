La squadra Dell’Orco out Bartolomei in dubbio Accertamenti al ginocchio per Lisi
Dopo la vittoria contro il Pontedera, la squadra si è allenata ieri pomeriggio sotto la guida di Tedesco e del suo staff. Dell’Orco è assente per infortunio, mentre Bartolomei è in dubbio a causa di un problema al ginocchio. Lisi è stato sottoposto a controlli medici per un infortunio al ginocchio. La formazione si prepara in vista delle prossime partite.
I biancorossi dopo la convincente e soprattutto importante vittoria di lunedì sera al "Curi" contro il Pontedera, i grifoni sono subito tornati in campo, ieri pomeriggio agli ordini di Tedesco e del suo staff. Seduta di scarico per chi è sceso in campo, più intenso, invece, per chi non ha giocato e per quelli che sono subentrati. Per il prossimo impegno Tedesco avrà nuovamente a disposizione Stramaccioni che ha scontato la squalifica, ma dovrà rinunciare ancora a Dell'Orco (problema muscolare) e Lisi che è alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro che necessita approfondimenti che preoccupano per la stagione. Ottimismo, invece, per quanto riguarda Bartolomei.
Prosegue la preparazione dei biancorossi in vista dell'appuntamento di domani sera a Piancastagnaio contro la Pianese.
Per la delicatissima trasferta di Bologna in programma mercoledì 7 gennaio (con calcio d'inizio fissato per le 18:30), l'Atalanta potrebbe trovarsi a...
