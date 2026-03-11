Dopo la vittoria contro il Pontedera, la squadra si è allenata ieri pomeriggio sotto la guida di Tedesco e del suo staff. Dell’Orco è assente per infortunio, mentre Bartolomei è in dubbio a causa di un problema al ginocchio. Lisi è stato sottoposto a controlli medici per un infortunio al ginocchio. La formazione si prepara in vista delle prossime partite.

I biancorossi dopo la convincente e soprattutto importante vittoria di lunedì sera al “Curi” contro il Pontedera, i grifoni sono subito tornati in campo, ieri pomeriggio agli ordini di Tedesco e del suo staff. Seduta di scarico per chi è sceso in campo, più intenso, invece, per chi non ha giocato e per quelli che sono subentrati. Per il prossimo impegno Tedesco avrà nuovamente a disposizione Stramaccioni che ha scontato la squalifica, ma dovrà rinunciare ancora a Dell’Orco (problema muscolare) e Lisi che è alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro che necessita approfondimenti che preoccupano per la stagione. Ottimismo, invece, per quanto riguarda Bartolomei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - La squadra. Dell'Orco out, Bartolomei in dubbio. Accertamenti al ginocchio per Lisi

