La Spagna revoca formalmente l' ambasciatrice in Israele

Il governo spagnolo ha deciso di revocare l’ambasciatrice in Israele, Ana Salomon, in risposta alle attuali tensioni tra i due paesi. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta una conseguenza diretta delle recenti evoluzioni diplomatiche. La revoca avviene in un momento di alta tensione tra Madrid e Tel Aviv, senza ulteriori dettagli sul contesto.

Il governo spagnolo ha deciso di revocare formalmente l'ambasciatrice in Israele, Ana Salomon, in un momento di forte tensione diplomatica tra Madrid e Tel Aviv. Il provvedimento, pubblicato sul bollettino ufficiale dello Stato, è stato adottato su proposta del ministro degli Esteri José Manuel.