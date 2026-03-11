La Serie C e il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS hanno collaborato per promuovere il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro paese. In occasione delle giornate FAI di primavera, le due realtà hanno unito gli sforzi per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di preservare il patrimonio culturale italiano. L’evento si è concentrato sulla valorizzazione del territorio attraverso iniziative dedicate alla cultura e alla storia locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Serie C e il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS scendono in campo per promuovere il patrimonio storico, artistico e paesaggistico d’Italia, nel segno della cultura e dello strettissimo legame con il territorio. Il 32° turno della Serie C Sky Wifi, che si giocherà dal 13 al 16 marzo, porterà nelle città della Lega Pro, con led di bordocampo e messaggi speaker dedicati, la campagna di partecipazione attiva e raccolta fondi del FAI, incentivando la partecipazione alle Giornate FAI di Primavera in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, durante le quali sarà possibile apprezzare luoghi suggestivi e tesori d’arte normalmente non accessibili al pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Serie C celebra le giornate Fai di primavera

