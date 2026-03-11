La scoperta nello Stretto di Messina trovato un raro esemplare di pesce liocorno

Nel tratto di mare tra Sicilia e Calabria, è stato rinvenuto un raro esemplare di pesce liocorno. La scoperta è avvenuta da parte del team di ricerca LabStREAM, composto dal professore Gioele Capillo e dal dottor Claudio Gervasi, entrambi del dipartimento ChiBioFarAm. La scoperta è stata fatta durante una spedizione di esplorazione marina nella zona dello Stretto di Messina.

Il professore Gioele Capillo e il dottor Claudio Gervasi del dipartimento ChiBioFarAm, componenti del team di ricerca LabStREAM (Laboratorio per lo Studio, la Ricerca e l’Esplorazione dell’Ambiente Marino), coordinato dalla prof.ssa Nunziacarla Spanò, a seguito di segnalazione da parte di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: La terra trema nello Stretto: terremoto di 5.1 dalla Calabria sentita anche a Messina Ritrovato un rarissimo pesce liocorno sulla spiaggia di Milazzo: perché è così difficile incontrarne unoSulla spiaggia antistante il circolo del tennis e della vela di Milazzo è stato ritrovato un esemplare di pesce liocorno. Aggiornamenti e contenuti dedicati a La scoperta nello Stretto di Messina... Temi più discussi: Stretto di Messina, segnalata la Caravella portoghese: può essere pericolosa; Città Metropolitana di Messina, focus sulla Strada Panoramica dello Stretto: piano da oltre 5 milioni di euro per la viabilità provinciale; La biodiversità nascosta della Sicilia rivela 60 nuove specie; Italia, Germania e UK: alleanza per difendere lo Stretto di Hormuz dalle minacce. Ponte sullo Stretto, il geologo Mario Tozzi avverte: Abbiamo bisogno di più dati sulle nuove faglieUn nuovo studio scientifico sullo Stretto di Messina riaccende il dibattito sul Ponte. Il geologo Mario Tozzi invita alla prudenza: la rete di faglie sarebbe più complessa del previsto e servirebbero ... automoto.it Ponte Stretto Messina, Ragioneria corregge decreto per evitare extra-costi(Teleborsa) - Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, dopo un lungo iter davanti alla Ragioneria generale dello Stato, imposto a seguito delle criticità rilevate dalla Corte dei Conti, torna s ... finanza.repubblica.it Eccezionale ritrovamento di un pesce liocorno raro nello Stretto di Messina - facebook.com facebook