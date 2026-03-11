La salute del mercato immobiliare udinese | dove è più facile comprare casa e dove no

Secondo un'analisi della Federazione italiana agenti immobiliari professionali, attualmente a Udine e nella sua provincia è più facile trovare opportunità di acquisto immobiliare. Alcune zone risultano più accessibili rispetto ad altre, dove le condizioni di mercato sono più favorevoli per chi cerca una casa. La situazione varia a seconda delle aree e delle specifiche caratteristiche del mercato locale.

Acquistare casa a Udine e provincia è, al momento, estremamente accessibile, secondo l'analisi della Federazione italiana agenti immobiliari professionali. Il mercato immobiliare friulano sarebbe quindi un investimento sicuro e accessibile, capace di rigenerarsi attraverso nuovi flussi migratori. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

