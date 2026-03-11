Il ministro della Difesa ha commentato la situazione delle laureate in materie STEM, affermando che la qualità delle studentesse italiane è eccellente, ma i numeri sono ancora troppo bassi rispetto alla media europea e ai colleghi maschi. Ha sottolineato la necessità di aumentare la partecipazione femminile in questi settori, evidenziando l’esigenza di migliorare la rappresentanza delle donne nel percorso accademico.

(Adnkronos) - “Ho ascoltato il grido di dolore relativo ai numeri”, ancora bassi sia rispetto al corrispettivo italiano maschile che alla media europea, delle laureate in materie Stem. “È vero, bisogna incrementare il numero, ma quanto a qualità siamo a posto. Secondo me, le donne scienziate sono ormai anche più brave degli uomini, perché si impegnano di più, sono più eclettiche, sanno cogliere non soltanto l'essenza della loro professione, ma anche l'umanità, che non si discosta mai dalla capacità di fare bene il proprio lavoro”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo a Roma durante l'inaugurazione della mostra fotografica “Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte” di Fondazione Bracco, collocata nel prestigioso Corridoio dei Busti del Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Russa: "Qualità nostre laureate è ottima, bisogna aumentare i numeri"

