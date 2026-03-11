La Russa pensa di avere il microfono spento e insulta un senatore | Come si chiama quel co**ione che continua a urlare?

Durante una seduta al Senato, Ignazio La Russa ha rivolto un insulto a un collega del Pd, pensando di essere in modalità silenziosa. In quell’occasione, si è rivolto al senatore Antonio Nicita con un’espressione offensiva, chiedendo:

Ignazio La Russa non si trattiene e lancia un insulto al senatore del Pd Antonio Nicita, credendo probabilmente di avere il microfono spento. Il fattaccio, venuto alla ribalta solo nelle ultime ore, è in realtà avvenuto nel corso di una seduta del 5 marzo scorso.

«Chi è quel cogl** che continua a urlare?». La Russa dimentica il microfono acceso e insulta il senatore

Senato, l'insulto di La Russa a microfono aperto: "Chi è quel cogl… che continua a urlare?"Durante la seduta del 5 marzo, il presidente del Senato Ignazio La Russa si è lasciato andare a commenti sprezzanti nei confronti dei senatori...

Bizzarri contro La Russa: Fa il presidente del Senato perché siamo dei rinc...

La Russa, nuova gaffe in Senato: microfono aperto e l'insulto in Aula diventa virale.

L'avvertimento di La Russa a Tomaso Montanari dopo che era stato definito bandito: scuse o...Scontro a distanza sul referendum tra la seconda carica dello Stato e il rettore dell'università per gli stranieri di Siena

