Ignazio La Russa, mentre attendeva la premier Meloni davanti al Senato, ha rivolto una battuta a una carabiniera, dicendo:

Ignazio La Russa ha scherzato e ha fatto una battuta con alcuni carabinieri e con la scorta mentre aspettava, all’ingresso del Senato, l’arrivo del premier Giorgia Meloni. “Ai miei tempi i carabinieri avevano tutti i baffi, che fortunati che siete”, ha detto il presidente del Senato, sorridendo a una carabiniera poco prima di entrare a Palazzo Madama con la presidente del Consiglio. La Russa e la battuta sulla carabiniera La frase alla carabiniera: "Ai miei tempi avevano tutti i baffi" La Russa e l'insulto a Nicita in Aula La frase "Sei carina" alla giornalista La Russa e la battuta sulla carabiniera Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha scherzato durante un momento informale davanti all’ingresso di Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La Russa e la battuta sulla carabiniera dal Senato, "ai miei tempi avevano tutti i baffi, siete fortunati"

Articoli correlati

Leggi anche: Montanari attacca Meloni e La Russa: "Siete dei banditi". Il presidente del Senato minaccia: "Si scusi o querelo"

Sorpresa dal bilancio del Senato: Ignazio La Russa ha perdonato gli assenteisti. E a tutti i senatori è stata pagata senza multe la diaria mensile da 3.500 euro nettiIl presidente del Senato, Ignazio La Russa, per i Senatori fa Babbo Natale, e non solo in questi giorni: ogni giorno dell’anno.

Tutti gli aggiornamenti su La Russa e la battuta sulla carabiniera...

Temi più discussi: La Russa a una cronista: 'Carina e soprattutto brava'; La frase sessista di La Russa alla giornalista: Sei carina, ma soprattutto brava; La Russa: Referendum con un valore politico se vota almeno il 50%; La Russa alla giornalista: Sei carina poi corregge: Soprattutto brava, momento di imbarazzo. Il video.

La Russa, nuova gaffe in Senato: microfono aperto e l’insulto in Aula diventa virale. Il videoIgnazio La Russa è stato protagonista di un'ennesima gaffe pubblica. tg.la7.it

La Russa a una cronista: 'Carina e soprattutto brava'Sei carina, ma brava soprattutto. Soprattutto brava, perché oggi le donne valgono soprattutto se brave. Ma non rispondo a domande che non siano sulla mostra. Così il presidente del Senato Ignazio La ... ansa.it

“Come si chiama quel coglione che continua a urlare”. Ignazio La Russa senza freni in Senato durante la gestione dei lavori d’Aula, nel giorno delle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. Il presidente di Palazzo Madama si è lasciato sfug - facebook.com facebook

#dimartedi "Come si chiama quel coglione", La Russa insulta un senatore Pd: il video mostrato per la prima volta a diMartedì. x.com