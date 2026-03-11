La Russa e la battuta sulla carabiniera dal Senato ai miei tempi avevano tutti i baffi siete fortunati

Ignazio La Russa, mentre attendeva la premier Meloni davanti al Senato, ha rivolto una battuta a una carabiniera, dicendo:

Ignazio La Russa ha scherzato e ha fatto una battuta con alcuni carabinieri e con la scorta mentre aspettava, all’ingresso del Senato, l’arrivo del premier Giorgia Meloni. “Ai miei tempi i carabinieri avevano tutti i baffi, che fortunati che siete”, ha detto il presidente del Senato, sorridendo a una carabiniera poco prima di entrare a Palazzo Madama con la presidente del Consiglio. La Russa e la battuta sulla carabiniera La frase alla carabiniera: "Ai miei tempi avevano tutti i baffi" La Russa e l'insulto a Nicita in Aula La frase "Sei carina" alla giornalista La Russa e la battuta sulla carabiniera Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha scherzato durante un momento informale davanti all’ingresso di Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Virgilio.it

