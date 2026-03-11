La Ruota Della Fortuna Marco Galeone | Ecco Chi E’ Il Cantante e Tastierista!

Marco Galeone è il cantante e tastierista che partecipa a La Ruota della Fortuna insieme a Nicla Ozenda e Gerry Scotti. Ha partecipato a The Voice of Italy sotto la guida di Raffaella Carrà e ha suonato nei concerti di Irene Grandi. La sua presenza nel programma ha attirato l’attenzione di chi segue la trasmissione.

Scopri chi è Marco Galeone, vocalist e tastierista a La Ruota della Fortuna con Nicla Ozenda e Gerry Scotti: da The Voice of Italy con Raffaella Carrà ai concerti con Irene Grandi. C’è un volto – e soprattutto una voce – che ogni sera accompagna milioni di telespettatori nell’access prime time di Canale5. Dietro le note travolgenti de La Ruota della Fortuna c’è il talento di Marco Galeone, vocalist e tastierista dal curriculum tutt’altro che improvvisato. Insieme a lui, sul palco televisivo, la grintosa Nicla Ozenda, partner musicale con cui condivide energia e sintonia. Ma chi è davvero l’artista che oggi scandisce il ritmo del game show condotto da Gerry Scotti? Dalla gavetta ai riflettori: il percorso di Marco Galeone. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - La Ruota Della Fortuna, Marco Galeone: Ecco Chi E’ Il Cantante e Tastierista! Articoli correlati “Una battaglia silenziosa”. La Ruota della fortuna, il doloroso annuncio della cantante NiclaOgni sera La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti insieme a Samira Lui, accompagna il pubblico in un rituale televisivo fatto di gioco,... La Ruota della fortuna, il triste annuncio della cantante Nicla: ha voluto farlo sapere al pubblicoNel format serale di La Ruota della Fortuna, guidato da Gerry Scotti con Samira Lui, la musica dal vivo è parte integrante della scena: la band in... La Ruota Della Fortuna, Marco Galeone: Ecco Chi E' Il Cantante e Tastierista! Una selezione di notizie su Ruota Della Fortuna Temi più discussi: La ruota della fortuna: Jackpot: Cambio di stagione Video; Gerry Scotti, stop a La Ruota della Fortuna: stasera non va in onda, ecco perché; La ruota della fortuna: Maria Stella alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: Martina torna alla Ruota delle Meraviglie Video. La Ruota della Fortuna rimpiazzata da un altro show: la scelta estivaL’amatissimo show di Canale 5 andrà in pausa nei mesi estivi? Le ipotesi ci sono, ma molto dipende da ciò che deciderà di fare la rete avversaria. libero.it Martina sorprende alla Ruota della Fortuna mentre Samira Lui si defilaLa Ruota della Fortuna rilancia con il gioco Se la sai, raddoppi La nuova formula de La Ruota della Fortuna debutta in prima serata su Canale 5, dov ... assodigitale.it "Ho un comunicazione da fare" Gerry ferma La Ruota della Fortuna e annuncia che...Altro... - facebook.com facebook