La rotta della coca tra Napoli Sannio e Irpinia porta sei imputati a processo

Sei persone sono state portate a processo per un presunto traffico di droga tra Napoli, Sannio e Irpinia. Tra gli imputati ci sono un padre e un figlio. La procura ha accertato l'uso di un veicolo della Protezione Civile per il trasporto di cocaina. Durante le indagini, sono stati documentati episodi di minacce con armi da fuoco e violenze tra i coinvolti.

C'è un padre e un figlio.C'è una macchina della Protezione Civile usata per trasportare cocaina.C'è un uomo che minaccia un debitore con una mitraglietta mentre un altro lo colpisce col calcio di una pistola.Sono sei gli imputati che il 21 aprile 2026 si siederanno davanti alla Prima Sezione.