La provocazione di Cantona per ridurre le guerre | Se un presidente decide di fare la guerra vada per il primo al fronte

Eric Cantona ha recentemente fatto una provocazione sul tema delle guerre, affermando che se un presidente decide di scatenare un conflitto, dovrebbe essere il primo a partecipare al fronte. L’ex giocatore del Manchester United non ha esitato a esprimere il suo punto di vista, mantenendo il suo stile diretto e senza filtri, su questioni che vanno oltre il calcio e riguardano anche la politica internazionale.

Eric Cantona non si è mai tirato indietro quando si tratta di dire ciò che pensa. Che si parli di calcio o di questioni di attualità, l'ex campione francese del Manchester United non conosce mezze misure. L'ultima volta ha attirato l'attenzione con le sue parole sulla guerra in Iran, un tema molto delicato dopo gli attacchi di Usa e Israele. Per Cantona, la chiave per prevenire conflitti del genere potrebbe risiedere in una legge internazionale rivolta ai leader mondiali, un deterrente per fermare decisioni pericolose prima che coinvolgano i più giovani. Intervenendo su Canal+ per presentare il suo ultimo album Perfect Imperfection, Cantona, che si cimenta anche come cantante e attore, ha condiviso la sua visione della situazione internazionale.